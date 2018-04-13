Бой Усика отложен: спортивные итоги 12 апреля

Организаторы Всемирной суперсерии бокса объявили о переносе финала между Александром Усиком и Муратом Гассиевым, а Джанлуиджи Буффон устроил словесную расправу над арбитром матча "Ювентуса" и "Реала". "Обозреватель" представляет главные спортивные новости четверга, 12 апреля.

Кроме того, стали известны все участники полуфиналов Лиги Европы. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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