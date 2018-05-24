Бой Усик – Гассиев: в России сделали официальное заявление

Дата и место проведения финала Всемирной суперсерии бокса (WBSS) между Александром Усиком и Муратом Гассиевым все еще не определена. Как заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, стороны пока не пришли к соглашению.

"Дорогие друзья! Просьба не вводить в заблуждение болельщиков и всех любителей бокса относительно даты и места проведения финала Боксерской Суперсерии между Муратом Гассиевым и Александром Усиком. Еще нет решения, мы ведем переговоры, как только все будет решено, мы вам сообщим об этом!" – написал Кремлев на своей странице в социальной сети Facebook.

Напомним, бой Усик – Гассиев был запланирован на 11 мая в аравийской Джидде, однако из-за травмы украинского боксера был отложен. При этом Россия всяческим образом пытается перекупить право на организацию финала WBSS.

Как сообщал, СМИ сообщили место и дату проведения боя Усик – Гассиев.