Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление

Компания COMOSA AG, которая занимается всеми коммерческими мероприятиями для Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), официально подтвердила дату и место проведения финального поединка турнира Усик – Гассиев.

Сообщение появилось на официальном сайте WBSS и в Twitter-аккаунте турнира.

Напомним, поединок между чемпионом мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

"Финал станет ключевым событием боксерских мероприятий в выходные дни в российской столице в рамках празднования Международного дня бокса", - говорится в сообщении на сайте Всемирной боксёрской суперсерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры резко изменили коэффициенты на финальный бой Усик – Гассиев.