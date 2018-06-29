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Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление

3.1тЧитать новость на украинском

Компания COMOSA AG, которая занимается всеми коммерческими мероприятиями для Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), официально подтвердила дату и место проведения финального поединка турнира Усик Гассиев.

Сообщение появилось на официальном сайте WBSS и в Twitter-аккаунте турнира.

Напомним, поединок между чемпионом мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".

"Финал станет ключевым событием боксерских мероприятий в выходные дни в российской столице в рамках празднования Международного дня бокса", - говорится в сообщении на сайте Всемирной боксёрской суперсерии.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры резко изменили коэффициенты на финальный бой Усик – Гассиев.

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Тема
WBSS
Персоны
Александр УсикМурат Гассиев
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