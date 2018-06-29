Бой Усик - Гассиев в Москве: организаторы WBSS сделали официальное заявление

Компания COMOSA AG, которая занимается всеми коммерческими мероприятиями для Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), официально подтвердила дату и место проведения финального поединка турнира Усик – Гассиев.
Сообщение появилось на официальном сайте WBSS и в Twitter-аккаунте турнира.
🥊 Usyk vs Gassiev - Ali Trophy Final— World Boxing Super Series (@WBSuperSeries) 29 червня 2018 р.
📅 21 July 2018
📍 Olimpiysky, Moscow, Russia 🇷🇺
🏅 @WBCBoxing, @WBABoxing, @IBFUSBAboxing, @WorldBoxingOrg & @ringmagazine cruiserweight belts
🏆 #AliTrophy
📱 #UsykGassiev pic.twitter.com/9b4U64GPrn
Напомним, поединок между чемпионом мира по версиям WBO и WBC в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом IBF и WBA россиянином Муратом Гассиевым состоится 21 июля в Москве на арене спортивного комплекса "Олимпийский".
"Финал станет ключевым событием боксерских мероприятий в выходные дни в российской столице в рамках празднования Международного дня бокса", - говорится в сообщении на сайте Всемирной боксёрской суперсерии.
Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры резко изменили коэффициенты на финальный бой Усик – Гассиев.
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