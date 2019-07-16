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Бой Усик - Джошуа: экс-тренер Кличко рассказал, кто победит

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Знаменитый американский тренер Джеймс Али Башир, который раньше работал с Владимиром Кличко, уверен в победе Александра Усика в гипотетическом бою против британца Энтони Джошуа.

"Раньше я заявлял, что считаю Джошуа фаворитом в бою с Усиком из-за его размеров, молодости, атлетизма. Однако я также говорил, что Усик наведет шуму в хэвивейте. Я не изменил свое мнение. Он одолеет этого супертяжа, потому что он, повторюсь, является особенным боксером, особенным спортсменом", - заявил американский специалист в интервью Ringpolska.

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Напомним, что ранее Али Башир высказался о перспективах Усика в супертяжелом дивизионе.

Как сообщал OBOZREVATEL, сенсационное поражение британца Энтони Джошуа в поединке против мексиканца Энди Руиса вынудили букмекеров обвалить котировки на супербой Джошуа – Усик.

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Тема
Усик - Джошуа
Персоны
Александр Усик Джеймс Али Башир
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