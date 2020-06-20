Бой Усик – Чисора пройдет в августе или сентябре где-то на планете Земля, – промоутер

Промоутер Александр Красюк назвал сроки боя между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой.

По словам Красюка команда продолжает искать место и время для этого боя.

"Он пройдет в августе или сентябре где-то на планете Земля. Усику все равно, где это будет – в Британии, Штатах, Австралии, Новой Зеландии или Японии. Так же и по зрителям – ему все равно, будут они или нет. Он хочет драться. Забавно, но дело в том, что нет ни одного человека в мире, который знает, что произойдет в будущем. Нам нужно действовать в соответствии с происходящим", – цитирует Красюка tribuna.com со ссылкой на Boxing Social.

Как сообщал OBOZREVATEL, Чисора заявил, что намерен драться с украинцем Александром Усиком только в присутствии зрителей.

Напомним, что бой Усик - Чисора был запланирован на 23 мая в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса его официально перенесли на неопределенный срок.

Ранее Хирн заявил, что готовится отменить поединок нашего соотечественника против Дерека.

Позже он рассказал, на какую дату может быть перенесен поединок Усика и Чисоры.

Позже промоутер Александра Усика сообщил, что бой украинца против Дерека Чисоры может состояться в неожиданном месте и лишь при одном условии.