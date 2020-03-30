Главная Новости
30 марта • обновлено в 17:42
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости бокса

Бой Усик - Чисора официально перенесен

554
Читать материал на украинском

Бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, перенесен на неопределенный срок.

Данное решение было принято в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.

Также промоутерская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата поединка – 4 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Усик рассказал о том, как на него повлиял коронавирус.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Усик - Чисора" на OBOZREVATEL.

Автор
Денис Карпов
Тема
Усик - Чисора
Персоны
Дерек Чисора Александр Усик
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Бокс

Коронавирус. Самое важное

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Swole Patrol
Победа Swole Patrol с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
Virtus.pro
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Неман
Победа Шахтера с форой (-1)
1.69 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Рух
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
2.24 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Славия
Победа Динамо Брест с форой (-1.5)
2.12 Сделать ставку
МЛБ первой возобновит сезон среди спортивных лиг США
1.70 Сделать ставку
Макгрегор проведет поединок по правилам бокса в 2020 году
5.00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа FunPlus Phoenix за коэффициент в 2,35
2,35 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Chaos
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.78 Сделать ставку