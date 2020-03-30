Бой Усик - Чисора официально перенесен

Бой между украинским супертяжеловесом Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, который был запланирован на 23 мая в Лондоне, перенесен на неопределенный срок.
Данное решение было принято в связи с тем, что британская комиссия по контролю за боксом из-за пандемии коронавируса запретила проводить любые спортивные соревнования в стране до конца мая.
ℹ️ Schedule Update#WhytePovetkin #SelbyKambososJr #UsykChisora pic.twitter.com/hU2iwXeMfD— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) March 30, 2020
Также промоутерская компания Matchroom Boxing перенесла бой между Диллианом Уайтом и Александром Поветкиным, который был запланирован на 2 мая в Манчестере. Новая дата поединка – 4 июля.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинец Александр Усик рассказал о том, как на него повлиял коронавирус.
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