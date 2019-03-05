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Бой столетия-2: Пакьяо и Мейвезер близки к реваншу

2.2тЧитать материал на украинском

Филиппинец Мэнни Пакьяо и американец Флойд Мейвезер близки к подписанию контракта о проведении матча-реванша.

Об этом сообщил сам Пакьяо в интервью порталу rapper.com. "Переговоры идут полным ходом. Новая информация будет доступна через одну-две недели. Если мне удастся сразиться с Мэйвезером и заставить его вернуться в ринг, это будет лучше всего, так как это даст мне шанс доказать, что я могу выиграть в этот раз", – заявил филиппинский боксер.

Мейвезер и Пакьяо

Мейвезер и Пакьяо

Обозреватель/EPA

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Как сообщал OBOZREVATEL, так называемый "бой столетия" между Флойдом Мейвезером и Мэнни Пакьяо состоялся 2 мая 2015 года. Поединок стал один из самых кассовых в истории бокса и завершился победой американца единогласным решением судей.

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