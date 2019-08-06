"Бой с Усиком?" Менеджер Поветкина заговорил о мифе про "один народ" с Украиной

Менеджер российского боксера Александра Поветкина объяснил, почему команда его подопечного выступает против боя с бывшим абсолютным чемпионом мира в крузервейте украинцем Александром Усиком.

По мнению менеджера российского боксера, которого цитирует news.ru, "русские и украинцы - один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь", но их в последнее время почему-то "пытаются разделить".

Александр Поветкин

"Сейчас я бы не хотел этого боя, потому что действительно это противостояние могут перевести в политическую плоскость. Для меня русские и украинцы - один народ с общими ценностями и теми же взглядами на жизнь. Мы вместе плечом к плечу воевали в Великую Отечественную войну, но сейчас нас пытаются разделить. По этой причине я против этого поединка", - заявил Дмитрий Иванов, менеджер Поветкина.

Он добавил, что "со спортивной точки зрения это был бы классный бокс".

"Этот бой можно было бы провести на любой площадке с хорошим финансовым успехом для промоутера. Команда Александра Усика выбрала себе другую дорогу, мы тоже ищем свой путь и относимся с глубоким уважением к этому боксеру и его тренерскому штабу", - добавил промоутер россиянина.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне стало известно, что Поветкин проведет бой в андеркарте большого вечера бокса, где главным событием станет поединок Ломаченко - Кэмпбелл.

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