Бой Рой Джонс – Тайсон перенесен: названа новая дата

Выставочный поединок между Роем Джонсом-младшим и Майком Тайсоном был перенесен с 12 сентября на 28 ноября.

Как сообщает издание The Ring, в команде Железного Майка посчитали, что смогут увеличить прибыль, если проведут бой в более поздние сроки. Представители двух легенд бокса провели встречу и утвердили изменение даты.

Отметим, что ранее Атлетическая комиссия штата Калифорния объявила о том, что поединок между Джонсом-младшим и Тайсоном будет проходить в виде спарринга, в ходе которого ни один из боксеров не будет стремиться отправить своего соперника в нокаут. Это возмутило известного промоутера Эдди Хирна, который назвал эту ситуацию катастрофической.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рой Джонс застрахует уши перед боем против Железного Майка.