Бой Рой Джонс – Тайсон оказался под угрозой срыва: названа причина

Рой Джонс-младший остался недоволен переносом выставочного боя против Майка Тайсона с 12 сентября на 28 ноября и заявил, что может отказаться от участия в поединке.

"Из-за переноса мне пришлось отменить свои дела, это повлияло на мой календарь. Проблема в том, что я больше не трачу все свое время на бокс, у меня есть другие источники дохода. Если я не могу заниматься тем, что приносит мне деньги, то я должен получить компенсацию. Это неприемлемо. Мои юристы пытаются договориться об увеличении моей компенсации. Если у них не получится, то бой будет отменен", – цитирует слова Джонса-младшего издание DailyMail.

Он также отметил, что если организаторы хотят провести поединок со зрителями, то тогда и его гонорар должен быть выше за счет продажи входных билетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, букмекеры назвали фаворита боя Рой Джонс – Майк Тайсон.