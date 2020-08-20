Бой Поветкин – Уайт оказался под угрозой срыва

Запланированный на 22 августа поединок между Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом может не состояться.

Как сообщает издание Klitschko-brothers, у одного из членов команды россиянина был обнаружен коронавирус.

"Эдди Хирн сказал, что Валерий Макаренков, один из угловых Александра Поветкина, сдал положительный тест на коронавирус. Команды Диллиана Уайта и Александра Поветкина будут продолжать тестироваться в ближайшие сутки", – написано в заявлении источника.

Отметим, что изначально поединок между обладателем временного пояса WBC Уайтом и бывшим чемпионом мира Поветкиным должен был состояться еще 2 мая в Манчестере, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, где можно будет посмотреть бой между британцем и россиянином.