Бой Поветкин – Уайт 2 снова перенесли: названа причина

Промоутер Андрей Рябинский заявил, что перенесенный из-за коронавируса у Александра Поветкина второй бой между россиянином и Диллианом Уайтом не состоится в январе.

В интервью изданию ТАСС он признался, что их команда недооценила последствия COVID-19. Новая дата поединка будет назначена, когда станут известны сроки, необходимые на восстановление спортивной формы российского боксера.

"Боя с Уайтом в январе не будет. Мы недооценили последствия вируса, все прошло не так гладко, как мы считали. Бокс – это серьезная нагрузка на организм, рисковать Сашиным здоровьем я не позволю. Дату боя будем обсуждать и назначать, когда поймем, в каком темпе сможем двигаться с подготовкой", – рассказал Рябинский.

Напомним, что в первом бою Поветкин одержал зрелищную победу, нокаутировав Уайта в пятом раунде, несмотря на то, что до этого россиянин несколько раз побывал в нокдауне. Изначально их реванш был назначен на 21 ноября, но из-за коронавируса у Александра его перенесли на 30 января.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уайт заявил, что не верит в коронавирус у Поветкина, и рассказал свою версию событий.