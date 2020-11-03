Бой Поветкин – Уайт 2 перенесен: названа причина и новая дата

Михаил Морозов Бокс 17:01, 3.11.2020 Обновлено: 17:06, 3.11.2020

Российский боксер Александр Поветкин сдал положительный тест на коронавирус и находится в больнице, поэтому его повторный поединок против британца Диллиана Уайта был перенесен.

На своей странице в Instagram об этом объявил промоутер из компании Matchroom Boxing Эдди Хирн. Новая дата боя, который был изначально запланирован на 21 ноября, предварительно назначена на 30 января.

В скором времени станет известно об изменениях, которые будут внесены в расписание вечера бокса, главным поединком которого должен был стать реванш Поветкина и Уайта.

Реванш Поветкина и Уайта перенесли
Instagram Эдди Хирна

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом бою между боксерами россиянин одержал эффектную победу, нокаутировав соперника в пятом раунде, и стал обязательным претендентом на пояс WBC, которым владеет Тайсон Фьюри.

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