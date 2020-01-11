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11 января • обновлено в 20:03
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"Бой невозможен!" Промоутер Усика сделал неожиданное заявление

"Бой невозможен!" Промоутер Усика сделал неожиданное заявление
Встреча с Джошуа может произойти уже в этом году
2.3т Читать материал на украинском

Александр Красюк, промоутер непобедимого украинского боксера Александра Усика (17-0, 13 КО), заявил, что поединок с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) не может быть чемпионским.

"Бой с Чисорой за титул невозможен. В случае, если титул WBO станет вакантным, Усик будет рад за него побороться. А Джозеф Паркер — претендент с наивысшим рейтингом. То, что бой Усика с Джошуа состоится, это факт. Вопрос лишь в том, когда это случится - уже в следующем его поединке или через один бой. На данном этапе мы ожидаем решения Энтони", — цитирует Красюка Sky Sports.

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Напомним, что Дерека Чисору называют наиболее реальным претендентом на роль соперника Усика в следующем бою.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик заявил, что в своем следующем поединке не собирается драться с победителем боя-реванша Руис – Джошуа.

27 октября Чисора досрочно победил Дэвида Прайса на вечере бокса в Лондоне.

13 октября Усик победой техническим нокаутом дебютировал в супертяжелом дивизионе. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном Чаззом Уизерспуном (38-4, 29 КО).

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Александр Усик Александр Красюк Дерек Чисора
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