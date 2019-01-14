Бой непобедимого украинского боксера завершился необычным результатом

Непобедимый украинский боксер полулегкой весовой категории Виктор Славинский (7-0-1, 4 КО) в рамках вечера бокса в Лос-Анджелесе завершил вничью бой с Анхелом Монрреалем (10-11-2, 3 КО).

Поединок с 30-летним мексиканцем был запланирован на четыре раунда, но рефери остановили его уже первом, техническим решением неожиданно дав ничью.

Luckypunch уточняет, что TD — technical decision (техническое решение) принимается, например, в том случае, когда боксеры случайно столкнулись головами, и один из них или оба не могут продолжать бой.

Новости Бой известного украинского боксера неожиданно отменили

Как сообщал OBOZREVATEL, подобный случай произошел в ноябре прошлого года с другим украинским боксером - Дмитрием Митрофановым.

Его бой против чемпиона Голландии Джино Кантерса завершился с очень редким и нехарактерным для бокса результатом - ничьей 38:38. Бой проходил в андеркарте суперпротивостояния Александра Усика и Тони Белью в Великобритании на "Манчестер Арене".

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