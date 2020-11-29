Бой Майк Тайсон – Рой Джонс: опубликована статистика ударов

По подсчетам компьютеризированной системы оценки ударов в единоборствах Compubox, легендарный американский боксер Майк Тайсон за все 8 раундов боя против Роя Джонса выбросил 193 удара, при этом 67 из них достигли цели. 51-летний Джонс нанес 236 ударов, но попал в цель всего лишь 37 раза.

Статистика точных джебов практически равна (9/8), но по точности впереди оказался 54-летний Тайсон (18% против 11%). Железный Майк опередил своего соперника и по силовым ударам: 57 на 28.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча Майка Тайсона и Роя Джонса состоялась в ночь на 29 ноября в Лас-Вегасе. Судейская коллегия, собранная из известных боксеров прошлого, приняла решение зафиксировать в бою ничью.

Позже было опубликовано видео с лучшими моментами битвы.