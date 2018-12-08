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Бой Ломаченко - Педраса назван уникальным

2.3тЧитать материал на украинском

Менеджер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о настрое украинца на предстоящий поединок против Хосе Педрасы. Американский предприниматель отметил, что бой в Нью-Йорке станет для нашего боксера особенным, поскольку даст возможность объединить титулы.

"Наконец его мечта начинает осуществляется. Это его дебют в объединении титулов на профессиональном ринге. Он счастлив и это шаг к его мечте. Он хочет стать абсолютным чемпионом в категории до 61,2 кг. Многие считают, что он лучший за последние 30 лет в категориях 59 и 61,2 кг. Я думаю, здесь люди правы. Он очень особенный, всё в одном: дисциплина, талант, умения, тяжёлая работа. Он — настоящий. Он — реальный боец и реальная личность", - цитирует Климаса VRinge.

Бой Ломаченко - Педраса назван уникальным

instagram.com/lomachenkovasiliy

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Напомним, что поединок Василия Ломаченко против Хосе Педрасы состоится в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке. Помимо титула украинца на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) пуэрториканца.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев дал прогноз на бой Ломаченко – Педраса.

Читайте все новости по теме "Ломаченко - Педраса" на OBOZREVATEL.

Тема
Ломаченко - Педраса
Персоны
Василий ЛомаченкоХосе Педраса Гонсалес
Место
СШАНью-Йорк
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