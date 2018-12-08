Бой Ломаченко - Педраса назван уникальным

Менеджер чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал о настрое украинца на предстоящий поединок против Хосе Педрасы. Американский предприниматель отметил, что бой в Нью-Йорке станет для нашего боксера особенным, поскольку даст возможность объединить титулы.

"Наконец его мечта начинает осуществляется. Это его дебют в объединении титулов на профессиональном ринге. Он счастлив и это шаг к его мечте. Он хочет стать абсолютным чемпионом в категории до 61,2 кг. Многие считают, что он лучший за последние 30 лет в категориях 59 и 61,2 кг. Я думаю, здесь люди правы. Он очень особенный, всё в одном: дисциплина, талант, умения, тяжёлая работа. Он — настоящий. Он — реальный боец и реальная личность", - цитирует Климаса VRinge.

instagram.com/lomachenkovasiliy

Напомним, что поединок Василия Ломаченко против Хосе Педрасы состоится в ночь с 8 на 9 декабря в Нью-Йорке. Помимо титула украинца на кону будет стоять пояс чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) пуэрториканца.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Николай Валуев дал прогноз на бой Ломаченко – Педраса.