Теофимо Лопес не может договориться о гонораре за бой с Ломаченко. XSPORT.ua

Бой между Теофимо Лопесом и Василием Ломаченко находится под угрозой срыва из-за того, что американец остался недоволен своим гонораром.

"Лопесу предложили 1,2 миллиона долларов за титульный поединок против Ломаченко, запланированный на 3 октября, однако он хочет получить значительно большую сумму, поэтому проведение боя находится под вопросом. Ломаченко согласился на предложенный ему гонорар и может суммарно получить более 3,25 миллионов долларов", – написал журналист издания The Athletic Майк Коппинджер у себя в Twitter.

Майк Коппинджер рассказал о том, что бой Ломаченко - Лопес оказался под угрозой срыва Twitter

Он также отметил, что Лопес уже смирился с тем, что проведет защиту своего пояса IBF против другого соперника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо и Василий обменялись выпадами в адрес друг друга.

Американец записал видео, в котором призвал Ломаченко принести ему чемпионские пояса, а украинец сказал Лопесу возвращаться в зал и сосредоточиться на поединке.

Теофимо не понравился ответ нашего соотечественника, и он заявил, что "завтракает такими стариками, как Ломаченко".