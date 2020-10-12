Бой Ломаченко – Лопес не покажут на украинском ТВ

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) не будет показан ни одним из украинских телеканалов.

Бой состоится в субботу, 17 октября, в американском Лас-Вегасе на арене MGM Grand. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Ломаченко – Лопес. Ориентировочное время начала – 5:00 воскресенья, 18 октября, по киевскому времени.

Показ поединка не запланирован в эфире украинского ТВ. Традиционный транслятор боев наших боксеров телеканал "Интер" также не планирует эфир из Лос-Анджелеса. В Украине увидеть противостояние Ломаченко и Лопеса можно будет только благодаря видеосервису Megogo.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко спокойно отреагировал на оскорбления со стороны Теофимо Лопеса, сравнив манеру поведения боксеров из США и Украины.