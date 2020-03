Глава промоутерской организации Top Rank Боб Арум подтвердил, что бой чемпиона WBC, WBA и WBO Василия Ломаченко с американцем Теофимо Лопесом может быть перенесен из-за коронавируса.

"Арена "Мэдисон-сквер-гарден" собиралась дать крупную гарантию, чтобы заполучить этот бой. Если не будет зрителей, то это предложение станет неактуальным. Мы ничего не можем сделать. Разве что объяснить сложившуюся ситуацию бойцам", – приводит слова Арума инсайдер Майк Коппинджер.

