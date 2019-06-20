Бой Ломаченко — Кэмпбелл могут отменить: названа причина

Поединок Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла за вакантный пояс чемпиона по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в легком весе может не состояться.

Накануне стало известно о том, что промоутеры украинца и британца, Боб Арум и Эдди Хирн, не смогли договориться о проведении боя 31 августа в Лондоне. После этого будут назначены торги за право организовать шоу, которое с большой долей вероятности перенесут в США, пишет vringe.com.

При этом между сторонами существуют серьезные разногласия относительно трансляции поединка. Хирн настаивает на стримминговой платформе DAZN, а вот у Василия Ломаченко подписан эксклюзивный контракт с ESPN и Боб Арум выступает категорически против показа боя на телеплатформе-конкуренте. Эта ситуация может привести к отмене боя.

Как сообщал OBOZREVATEL, промоутер Василия Ломаченко Боб Арум резко высказался о возможном бое украинского чемпиона с американцем Майки Гарсией.

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