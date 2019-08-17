Бой Ломаченко - Кэмпбелл: букмекеры существенно изменили котировки на победителя

Букмекерские конторы существенно понизили коэффициенты на победу Люка Кэмпбелла над чемпионом по версиям WBA и WBO Василием Ломаченко.

Ставки на успех британца принимаются с показателем 9,00 (было 11,00). Абсолютным фаворитом по прежнему является украинец - 1,06 (было 1, 04). Показатель на ничью не изменился и достигает уровня 26,00.

Напомним, что поединок Ломаченко - Кэмпбелл пройдет в Лондоне на O2 Arena, 31 августа. На кону будет стоять вакантный чемпионский пояс в легком весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Как сообщал OBOZREVATEL, Кэмпбелл обратился со слезливой просьбой перед боем с Ломаченко. Британский спортсмен признался, что ему очень нужно справедливое судейство в поединке с нашим соотечественником.

Напомним, что в андеркарте пройдет поединок Александр Поветкин - Хью Фьюри. Букмекеры уже сделали свой прогноз на победителя этой схватки.

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