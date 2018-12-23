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Бой Ломаченко — Беринчик: известный промоутер дал комментарий

1.9тЧитать материал на украинском

Генеральный директор промоутерской компании K2 Promotions Александр Красюк отметил, что Денис Беринчик может выйти на ринг против чемпиона мира в легком весе по версии WBO и WBA Василия Ломаченко (12-1, 9 КО).

Ломаченко — Беринчик

Ломаченко — Беринчик

24boxing

"Возможный бой с Ломаченко? Почему Денис должен его не захотеть — боксер хочет драться с чемпионами мира, чтобы стать чемпионом мира", — цитирует Красюка sport.ua.

Также Красюк сообщил, когда состоится следующий бой интернационального чемпиона WBO в легком весе Дениса Беринчика.

"Следующий бой Дениса будет в апреле. То, что было в ринге, было великолепно", — подытожил промоутер.

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Беринчик перед боем с Кристобалем поразил зрителей неожиданным перфомансом. 30-летний уроженец Краснодона вышел на бой в образе компьютерного героя Супер Марио.

Сам бой завершился в 7-м раунде техническим нокаутом от нашего соотечественника. Позже появилось видео с лучшими моментами встречи.

Персоны
Александр КрасюкВасилий ЛомаченкоДенис Беринчик
Место
Украина
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