Бой Джошуа – Пулев: опубликовано видео победного нокаута

Максим Иншаков Бокс 09:52, 13.12.2020 Обновлено: 09:56, 13.12.2020

Британский супертяжеловес Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) эффектно победил представителя Болгарии Кубрата Пулева (28-2, 14 KO) в бою за титулы чемпиона мира по версиям WBO, WBA Super и IBF.

Бой на SSE Arena в Лондоне завершился досрочно. Джошуа доминировал в бою и мог его завершить еще в 3-м раунде, когда дважды отправил оппонента в нокдаун.

Болгарского боксера спас гонг, и Пулев смог продержаться до 9-й трехминутки, когда пропустил убойный апперкот.

Претендент был потрясен, и Джошуа бросился его добивать. Ключевым стал правый боковой за несколько секунд до гонга, отправивший Кубрата в нокаут.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Напомним, что в декабре 2019 года 31-летний британец победил по очкам в реванше Энди Руиса и вернул себе все чемпионские пояса.

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