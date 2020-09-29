Бои Усик – Чисора и Ломаченко – Лопес в Украине покажет популярный медиасервис

Медиасервис MEGOGO покажет предстоящие бои знаменитых украинских боксеров Василия Ломаченко, Александра Усика и Дениса Беринчика.

Как заявил комментатор Владимир Кобельков, на 17 октября запланирована трансляция поединка украинского чемпиона WBA, WBC и WBO Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) против чемпиона IBF Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО) за титул абсолютного чемпиона в легком весе.

Также в планах ресурса показать встречу супертяжеловеса Александра Усика (17-0, 13 КО) с британцем Дереком Чисорой (32-9, 23 КО) 31 октября 2020 года.

Кроме того, MEGOGO будет транслировать поединок чемпиона WBO International Дениса Беринчика (13-0, 7 КО) против румына Виорела Симиона (22-3, 9 КО), который состоится 8 октября 2020 года.

Напомним, что изначально противостояние между Усиком и Чисорой должно было состояться 23 мая на арене "O2" в Лондоне, однако из-за пандемии коронавируса оно было перенесено. На счету украинца 17 побед, 13 из которых были одержаны нокаутом, а британец провел 41 бой, выиграв 32 (23 нокаутом) и проиграв 9 из них.