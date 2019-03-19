"Бои не с мешками, а с топ-боксерами": экс-чемпион мира оценил возвращение Кличко

Экс-чемпион мира Виктор Постол (30-2, 12 КО) поделился мнением о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.

"Весь интернет гудит о новом предложении для Владимира, что ему предлагают контракт на три боя. Я видел, что он уже вернулся в зал в Киеве. Его видели в Конча-Заспе, где он начал тренироваться. Если он в хорошей форме и чувствует, что может, то почему же нет? Он тяжеловес, есть удар, есть силы, у него все есть. Поэтому, если он себя хорошо чувствует и говорит: "Да, я еще смогу побоксировать", – то все от него зависит", – сказал Постол в интервью Videoboxing.

"Мне лично, конечно же, еще хотелось бы его увидеть. Но я уверен, что у него бои будут очень сильные. Не просто с какими-то там мешками, а с топ-боксерами. Бой с Джошуа, с Тайсоном Фьюри, с Уайлдером. Все возможно. Это было бы очень интересно", – добавил Виктор.

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