"Бои не с мешками, а с топ-боксерами": экс-чемпион мира оценил возвращение Кличко

Экс-чемпион мира Виктор Постол (30-2, 12 КО) поделился мнением о возможном возвращении Владимира Кличко в ринг.
"Весь интернет гудит о новом предложении для Владимира, что ему предлагают контракт на три боя. Я видел, что он уже вернулся в зал в Киеве. Его видели в Конча-Заспе, где он начал тренироваться. Если он в хорошей форме и чувствует, что может, то почему же нет? Он тяжеловес, есть удар, есть силы, у него все есть. Поэтому, если он себя хорошо чувствует и говорит: "Да, я еще смогу побоксировать", – то все от него зависит", – сказал Постол в интервью Videoboxing.
"Мне лично, конечно же, еще хотелось бы его увидеть. Но я уверен, что у него бои будут очень сильные. Не просто с какими-то там мешками, а с топ-боксерами. Бой с Джошуа, с Тайсоном Фьюри, с Уайлдером. Все возможно. Это было бы очень интересно", – добавил Виктор.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
11 января появилась информация, что легендарный Владимир Кличковозобновит профессиональную карьеру в 2019 году и проведет бой с Диллианом Уайтом.
Букмекеры начали принимать ставки на этот бой украинца, а позже появился постер к предполагаемому бою.
15 января Кличко дал первый официальный комментарий о возобновлении профессиональной карьеры.
Диллиан заявлял, что готов сразиться с легендарным украинцем.
Джеймс Али Башир выразил уверенность в том, что легендарный украинец возобновит карьеру.
Свой крайний поединок Владимир Кличко провел в апреле 2017 года, проиграв техническим нокаутом Джошуа.
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