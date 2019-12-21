Боксер оскорбил бойца UFC и улетел в нокаут

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис (на фото) отправил в нокаут боксера, который его оскорбил в тренажерном зале.

В видео Льюис наносит оппоненту множество ударов, после которых боксер падает на канвас.

When a boxers said he will knock me out because I’m a mma fighter pic.twitter.com/EjSeudMeQM — Derrick Lewis (@Thebeast_ufc) December 19, 2019

"Когда боксер сказал, что нокаутирует меня, потому что я боец смешанного стиля (MMA)", - подписал ролик Деррик.

Журналист Ариэль Хельвани подтвердил эту информацию. По его информации, неизвестный боксер оскорблял представителей MMA.

Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый американский легковес добыл эффектную победу на вечере бокса в Бейкерсфилде.

За несколько секунд до гонга 22-летний боксер поймал оппонента джебом, а через мгновение добавил правым боковым. Мексиканец жутко завалился на настил ринга лицом вниз, а рефери сразу же остановил встречу.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!