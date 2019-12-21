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21 декабря • обновлено в 21:28
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Боксер оскорбил бойца UFC и улетел в нокаут

Боксер оскорбил бойца UFC и улетел в нокаут
Поединок завершился очень быстро
2.6т Читать материал на украинском

Американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Деррик Льюис (на фото) отправил в нокаут боксера, который его оскорбил в тренажерном зале.

В видео Льюис наносит оппоненту множество ударов, после которых боксер падает на канвас.

"Когда боксер сказал, что нокаутирует меня, потому что я боец смешанного стиля (MMA)", - подписал ролик Деррик.

Журналист Ариэль Хельвани подтвердил эту информацию. По его информации, неизвестный боксер оскорблял представителей MMA.

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Как сообщал OBOZREVATEL, непобедимый американский легковес добыл эффектную победу на вечере бокса в Бейкерсфилде.

За несколько секунд до гонга 22-летний боксер поймал оппонента джебом, а через мгновение добавил правым боковым. Мексиканец жутко завалился на настил ринга лицом вниз, а рефери сразу же остановил встречу.

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Автор
Максим Богданов
Тема
UFC
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