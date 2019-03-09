"Боец от Бога": Владимир Кличко сравнил себя с братом

Легендарный боксер Владимир Кличко рассказал, в чем была принципиальная разница в его выступлениях и боях его брата Виталия. По мнению Владимира, "вечный" чемпион мира по версии WBC не прилагал много усилий, чтобы достичь положительного результата.

"Виталий – боец от Бога, а все его способности – врожденный дар. У меня была похожая склонность, которую многие из моего окружения называли талантом, но я должен был упорно трудиться, чтобы реализовать ее. В этом мне помогала правильная амбициозность", - цитирует Владимира официальный сайт братьев Кличко.

Владимир и Виталий Кличко http://klitschko-brothers.com

Также экс-чемпион мира поделился секретами общения с Виталием в детстве.

"Позже мы придумали себе короткие мотивационные слоганы. "Рожденный сражаться", — такой слоган я придумал для Виталия. "Рожденный побеждать", — часто говорил мне брат", - признался Владимир.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок легендарного украинца Владимира Кличко с Дэвидом Хэем в 2011 году стал одним из самых дорогостоящих по цене каждого точного удара. В список поединков за таким параметром вошло также противостояние нашего боксера против Энтони Джошуа в 2017 году.

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