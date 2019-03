Боец MMA выжил после тяжелого нокдауна и задушил соперника - видеофакт

Российский боец смешанных боевых искусств (MMA) Анатолий Токов добыл тяжелую победу в Bellator. В субботу в Оклахоме Токов разобрался с 39-летним Джеральдом Харрисом, поднявшись с нокдауна.

Уже на второй минуте Харрис свалил соперника левым оверхэндом: Анатолий упал на колени лицом вперед – Джеральд попытался добить и нанес несколько тяжелых ударов в голову. Но Токов поднялся, выдержал все атаки и выстоял до конца раунда.

