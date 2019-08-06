"Близок к этому": жертва Ломаченко дал прогноз на бой украинца

Бывший соперник украинского чемпиона Василия Ломаченко Энтони Кролла назвал нашего боксера практически идеальным и непобедимым.

По словам британца, в этом он убедился во время поединка против представителя нашей страны.

"Я считаю, что он совершенный боец – скорость, защита… Он бьет сильнее, чем вы ожидаете. Он очень хорошо изменяет силу и невероятно умный в "чтении" соперников. Ни один человек не является непобедимым, но он близок к этому", – цитирует Кроллу Sky Sports.

Ломаченко – Кролла

При этом Энтони высоко оценил шансы своего соотечественника в бою с Василием, однако выразил уверенность в победе украинца.

"Считаю, у Люка есть более лучшие качества стилистически, чем у меня. И, думаю, в трех первых раундах или около того его ждет небольшой успех. Определенно он продержится долго, но в какой-то момент Ломаченко его достанет", – поделился Кролла прогнозом на бой Ломаченко – Кэмпбелл.

Как сообщал OBOZREVATEL, СМИ назвали гонорар Василия Ломаченко за поединок против Люка Кэмпбелла, который станет для украинца рекордным.

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