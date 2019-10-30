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30 октября • обновлено в 19:12
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Чемпион мира возмутился украинцами, освиставшими его за флаг России

3.6т Читать материал на украинском

Знаменитый российский боксер Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) возмущен действиями украинских болельщиков, который свистели после его боя с доминиканцем в андеркарте боя Усика 12 октября.

Чемпион мира возмутился украинцами, освиставшими его за флаг России

"Половина трибун свистела еще, когда я выходил на ринг. После меня боксировал Александр Усик, а потому в зале было процентов 90 украинских болельщиков. Эти болельщики разделились на 2 части. Одни болели за меня, а другие были настроены ко мне негативно, особенно, когда я повесил на плечи флаг России. Во время поединка на чистом русском языке я слышал крики: "Ленин, вперед. Кастильо, давай" и понимал, что болеют против меня", – заявил Бивол в интервью Newsru.

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Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября непобедимый россиянин был освистан трибунами Wintrust Arena в Чикаго после победы над доминиканцем Ленином Кастильо (20-3-1, 15 КО).

Главным боем вечера бокса в Чикаго стал поединок в супертяжелом дивизионе Усик - Уизерспун. Наш соотечественник в США легко разобрался с местным ветераном.

Перед боем украинские болельщики, пришедшие на Wintrust Arena поддержать своего боксера, вместе с солистом фантастически исполнили гимн нашей страны.

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Дмитрий Бивол
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Это ж украинцы, что с них взять
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кожедуб руслан
кожедуб руслан
смерть окупантам
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Ш. Олег
Ш. Олег
"Ленин, вперёд!" - это круто. :) Земляки, вам самим не смешно? :)
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