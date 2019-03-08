Соперник Гвоздика! Бивол – Смит: где смотреть онлайн чемпионский бой

Российский боксер Дмитрий Бивол в субботу, 9 марта, проведет защиту чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе.

Соперником представителя РФ станет 29-летний американец Джо Смит-младший. Поединок состоится в американской Вероне (штат Нью-Йорк). Ориентировочное время начало боя – в 6:00 утра воскресенья, 10 марта, по киевскому времени.

Дмитрий Бивол

Увидеть противостояние одного из возможных соперников украинского чемпиона Александра Гвоздика с бойцом из США можно будет в прямой трансляции на российском канале "Матч ТВ". Кроме того, поединок будет показан в эфире тематического "Матч! Боец".

Как сообщал OBOZREVATEL, в полутяжелой весовой категории может быть организован турнир за звание абсолютного чемпиона мира в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

Напомним, украинец Александра Гвоздик является обладателем пояса WBC, а три других титула принадлежат бойцам из России – Сергею Ковалеву (WBO), Артуру Бетербиеву (IBF) и Дмитрию Биволу (WBA).

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