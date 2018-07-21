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"Битой по голове": промоутер Усика сделал признание о бое с Гассиевым

4.9тЧитать новость на украинском

Промоутер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас считает, что Гассиева очень тяжело будет нокаутировать. По словам литовца его подопечный в финальном поединке Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) победит осетина по очкам.

"В финале будет боксировать боксер против нокаутера, и, конечно, надеемся, что боксер выиграет. Трудно предсказать, но, я бы сказал, что Усик победит по очкам. Гассиева невозможно нокаутировать, его хоть бейсбольной битой по голове бей", – сказал Климас в интервью Youtube-каналу Boxing.ua.

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Отметим, что бой Усик – Гассиев пройдет в субботу, 21 июля.

Интересно, что на самой процедуре взвешивания Усик и его соперник по финалу Мурат Гассиев WBSS показали совершенно одинаковый вес.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский эксперт и спортивный комментатор Вячеслав Поночовный заявил, что российская сторона сумела добиться права на организацию боя Усик – Гассиев "по указу сверху".

Читайте все новости по теме "Усик - Гассиев" на Обозревателе.

Тема
Усик - Гассиев
Персоны
Эгис КлимасМурат ГассиевАлександр Усик
Место
РоссияМосква
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Горяйнов Юрій
Горяйнов Юрій
Даремно Усік згодився на перенос бою до росії. Від мокшан можна чекати всього - навіть отруїти або облучати якоюсь гидотою. Людські відносини мавпам не доступні.
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Goodwin Kaa
Goodwin Kaa
Горяйнов Юрій, а могут просто дать п*зды на ринге. У вас что ли проводить бой, свиньи грязные))? В Куеве уже полгода воды нет.
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