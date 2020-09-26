Биатлонистка сборной Украины пропустит сезон из-за беременности

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Биатлон
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Ольга Абрамова

Призерка этапов Кубка мира по биатлону Ольга Абрамова пропустит предстоящий зимний сезон, сообщает XSPORT.ua со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

На вопрос о причинах отсутствия спортсменки на проходящем ныне чемпионате Украины по летнему биатлону глава ФБУ отметил, что Ольга временно приостановила свою карьеру и ушла в декретный отпуск.

В свою очередь сама Ольга сообщила, что после рождения ребенка планирует вернуться к активной спортивной деятельности и нацелена на Олимпийские игры-2022.

Напомним, Абрамова является призером и победительницей этапов Кубка мира и Кубка IBU, трехкратной чемпионкой мира по летнему биатлону. В прошлом сезоне спортсменка заняла 22-е место в общем зачете Кубка IBU.

Ранее стало известно, что еще одна известная украинская биатлонистка Яна Бондарь завершила свою карьеру.