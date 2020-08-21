Беспокоит, что у нас с Россией настолько тяжелые отношения, – украинский боксер

Украинский супертяжеловес Игорь Шевадзуцкий (4-0, 4 КО) объяснил, почему согласился на сотрудничество с россиянином Александром Поветкиным (35-2-1, 24 КО), несмотря на тяжелые отношения между странами.

Украинец помогал своему коллеге готовиться к поединку против Диллиана Уайта (26-1, 18 КО), который должен состояться в субботу, 22 августа.

"Меня очень беспокоит, что у нас с Россией настолько тяжелые отношения. Да, правительство России ведет очень агрессивную политику в отношении Украины. Но я знал, куда еду. Я знал, что Александр Поветкин с большим уважением относится к Украине и украинцам. Я решил принять приглашение и отправиться в тренировочный лагерь Александра. Понимал, что получу опыт от работы с легендарным спортсменом, олимпийским чемпионом и одним из лучших супертяжеловесов мира", – цитирует слова Шевадзуцкого издание Tribuna.

Он заявил, что получил огромный опыт, а спарринги проходили на высоком уровне.

"Нас замечательно приняли. Классная атмосфера. Рабочая. Поветкин на 100% профи и настоящий фанат бокса. А в общении очень приятная личность. Он всегда спрашивал, все ли у нас хорошо, всем ли мы довольны. Спарринги были на хорошем уровне. И я получил огромный опыт. Поветкин в отличной форме, у него отличный удар. Поверьте мне на слово", – добавил Шевадзуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, поединок Поветкина и Уайта оказался под угрозой срыва.