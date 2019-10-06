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6 октября • обновлено в 13:40
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Беринчик только в конце боя узнал, что ему нужно провести 12 раундов, а не 10

2.8т Читать материал на украинском

Украинский боксер Денис Беринчик (12-0, 7 КО) только в перерыве после девятого раунда боя против мексиканца Лопеса Морено (26-4, 19 КО) узнал, как долго ему еще нужно боксировать.

На вопрос "Сколько [раундов]?" ему ответили: "12".

После боя подошел директор его промоутерской компании, которому Беринчик сказал следующее: "Я только в 9-м раунде узнал, что будет 12 раундов".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 5 октября на арене ТРЦ "Терминал" в Броваах Денис уверенно защитил свой титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

31-летний уроженец Краснодона Донецкой области появился на поединок в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" - Ганнибала Лектера.

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Персона
Денис Беринчик
Место
Украина Бровары
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