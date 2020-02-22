Беринчик добыл эффектную победу в чемпионском бою

Интернациональный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (13-0-0, 7 КО) успешно защитил свой титул в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгарда Сармьенто (21-2-0, 14 КО).

12-й раундовый поединок на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился победой украинца по очкам: 117:111, 117:112, 118:110.

Первый раунд прошел в своеобразной разведке, где оба боксера не форсировали ситуацию, "пробуя" друг друга джебами.

Начиная с третьей трехминутки украинский боксер стал захватывать инициативу. Денис постоянно смещался в разные стороны, демонстрируя впечатляющее преимущество в скорости. Несмотря на это, аргентинец удачно работал в защите, правильно держа руки , закрывая и туловище и голову.

В четвертом раунде Беринчик устроил настоящий шторм оппоненту, бомбардируя его боковым и несколько раз аргентинцу пришлось убегать. Сармьенто был явно не готов к такому высокому уровню нашего соотечественника.

В шестом раунде боксеры устроили яркий размен ударами, после которого Денис едва не вылетел с ринга, повиснув на канатах.

Аргентинский боксер пытался держать украинца на дистанции, используя свое преимущество в длине рук, и поймать апперкотом.

В концовке 8-й трехминутке Беринчик ударом в голову повесил оппонента на канаты. Уроженец Краснодона остановился, ожидая отсчет нокдауна от рефери, однако этого не произошло. Денис бросился добивать гостя из Аргентины, которого спас лишь гонг.

Концовка встречи прошла полностью под диктовку украинца, легко читавшего все выпады соперника.

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