Беринчик решил "завязать с боксом": в ответ Редкач намекнул на Ломаченко

Известный украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (13-0, 7 КО) у себя в Instagram опубликовал шуточное видео, в котором "завязал с боксом".

В ролике Денис после нескольких нокдаунов оказывается потерянным в лесу. Ролик подписан "Бокс.STOP".

В комментарии к коллеге пришел полусредневес Иван Редкач (23-5-1, 18 КО), который попытался "отговорить" Дениса, вспомнив про Василия Ломаченко.

"Денис, подожди завязывать с боксом. Тебе еще пояс забрать нужно у патриарха. Усталость накопилась – это временно", – написал Редкач.

Редкач дал совет Денису Instagram Дениса Беринчика

Как сообщал OBOZREVATEL, Иван признался, что относится к Василию Ломаченко (14-1, 10 КО), как президенту России.

Такое сравнение Редкач привел у себя в Facebook, отвечая на вопрос подписчика, о причинах конфликта с Василием.

Ранее Редкач заявил, что Ломаченко заблокировал его в Instagram после того, как Иван высмеял Василия в социальной сети.

Он также позволил себе пошутить на тему предстоящего боя Ломаченко против Теофимо Лопеса и признался, что будет болеть за американца.