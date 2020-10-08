Беринчик поразил самым неожиданным выходом в ринг. Видео

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (13-0, 7 КО) на бой против румынского боксера Виорела Симиона (22-3, 9 КО) вышел в образе Супермена.

Украинец появился на поединке, буквально залетев в ринг. Такой перфоманс произвел впечатление на поклонников Дениса в интернете.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями.

Например, перед своим крайним боем с Эктором Сармьенто (21-1-0, 14 КО) украинец вышел в ринг в образе Халка, а с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено 32-летнего уроженца Краснодона Донецкой области вывезли на бой в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" – Ганнибала Лектера. В апреле позапрошлого года Беринчик вышел в образе посетителя бани.

В апреле 2018-го перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

В июне на бой с Хосе Прието украинец под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На бой с филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.