Беринчика вывезли на бой в клетке в наморднике

Украинец Денис Беринчик (11-0, 7 КО) поразил зрителей ТРЦ "Терминал" в Броварах впечатляющим перфомансом во время выхода в ринг.

31-летний уроженец Краснодона Донецкой области появился на бой с мексиканцем Патрицио Лопесом Морено (26-3, 19 КО) в образе героя Энтони Хопкинса из голливудского триллера "Молчание ягнят" - Ганнибала Лектера.

Отметим, что на свой крайний бой Денис вышел в образе посетителя бани.

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис отличается необычными перфомансами перед своими боями. Например в декабре прошлого года перед первым титульным боем в профессиональной карьере украинец появился в костюме медведя.

В июне на бой с Хосе Прието дончанин под козацкий марш выехал на ринг киевского Дворца спорта на коне, а на на свой бой против испанца Исмаэля Гарсию в Киеве вышел в образе каторжанина.

На бой филиппинцем Росеки Кристобалем Денис вышел в образе компьютерного героя Супер Марио.

Раньше он выезжал в ринг на мотоцикле и вместе с Александром Усиком устраивал казацкое шоу.

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