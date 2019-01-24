Беринчик подрался с Ломаченко: спортивные итоги 23 января

Беринчик вспомнил, как подрался с Ломаченко, а Усик официально признан боксером года: его нокаут назван лучшим в мире. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 23 января.

Кроме того, пропавший футболист успел отправить последнее сообщение и промоутер Усика высказался о возвращении Кличко. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:

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