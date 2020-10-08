Беринчик победил нокаутом в чемпионском бою. Видео

Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (14-0, 8 КО) уверенно победил румынского боксера Виорела Симиона (22-3, 9 КО) и защитил свой титул.

Поединок в селе Лесники Киевской области на ринге развлекательного комплекса Equides Club завершился техническим нокаутом в 8-м раунде.

32-летний уроженец Краснодона Луганской области владел тотальным преимуществом и по ходу встречи дважды отправил соперника в нокдаун. После очередной серии пропущенных ударов румын отказался продолжать поединок.

Отметим, что перед этой встречей Денис "вылетел" в ринг в образе Супермена.

Как сообщал OBOZREVATEL, свой крайний поединок Денис провел в феврале, успешно защитив титул в бою против чемпиона Аргентины Эктора Эдгарда Сармьенто (21-2-0, 14 КО).

12-раундовый поединок на ринге ТРЦ "Терминал" в Броварах завершился победой украинца по очкам: 117:111, 117:112, 118:110.