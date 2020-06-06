Беринчик отказался отвечать на вопрос о правительстве Украины, испугавшись мести в "ЛНР"

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (13-0, 7 КО) отказался отвечать, верит ли он в правительство Украины, и в то, что оно способно что-то изменить, аргументировав это опасностью лишиться дома на территории "ЛНР".

"Я не буду отвечать на этот вопрос, и наверное скоро буду ехать [боксер давал интервью в машине]. Ты не туда копаешь, не на спортивную идеологию тянешь. Ты хочешь, чтобы я тебе ответил, и у меня дом в Краснодоне [после 2014 года Сорокино - контролируется "властью" "луганской народной республики"], загорелся, я не могу понять?" – сказал Беринчик в Instagram "СпортАрена".

На вопрос журналиста, при чем тут Краснодон, Беринчик взорвался:

"Потому что я живу в Краснодоне, родился в Краснодоне, у меня там дом. Ты хочешь, чтобы я много чего тебе рассказал, и у меня там дом загорелся? Я молчу. Лучше не спрашивай. Я не политический деятель, не историк. Я не руководитель общественных организаций. Я просто единичка - простой спортсмен, боксер", – заявил Денис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Беринчик поделился своим мнением об аннексированных территориях нашей страны, заявив, что Крым может быть для украинцев Крымом, но на карте у него триколор.