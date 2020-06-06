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6 июня • обновлено в 13:09
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Беринчик - об Украине: "Большая часть населения - необразованное и неграмотное"

2.1т
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Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик (13-0, 7 КО) заявил, что спортсменам будет сложно повлиять на ситуацию в Украине, аргументировав это необразованностью большей части населения страны.

"Некоторым странам по 50-300 лет и у них так все хорошо развиваются, а мы 1500 живем и не можем собрать рамсы свои. Могут ли спортсмены изменить ситуацию в Украине? Наверное только своим поведением и своим примером можно спастись самому, и спасти тысячи над собой. А быть у овец пастухом, если сами овцы не хотят чего-то светлого и хорошего... Это тяжело сделать. Большая часть нашего населения – оно необразованное, неграмотное, и интеллектуально не мыслят. Оно даже разобраться не может во многих вопросах, которые ей подкидывает телевизор либо соцсети", – сказал Беринчик в Instagram "СпортАрена".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Денис отказался отвечать, верит ли он в правительство Украины, и в то, что оно способно что-то изменить, аргументировав это опасностью лишиться дома на территории "ЛНР".

Кроме того, боксер поделился своим мнением об аннексированных территориях нашей страны, заявив, что Крым может быть для украинцев Крымом, но на карте у него триколор.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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