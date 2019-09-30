Беринчик – Морено: где смотреть онлайн чемпионский бой

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик в субботу, 5 октября, проведет очередной поединок на профессиональном ринге.

Наш соотечественник в Броварах проведет бой с Патрицио Лопесом Морено из Мексики. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Беринчик – Лопес. Ориентировочное начало – в 23:00. На кону будет стоят пояс WBO International, которым владеет украинец.

Увидеть прямую трансляцию из Броваров можно будет в эфире телеканала "Интер". Показ поединка будет сопровождать эфир программы "Большой бокс", во время которой эксперты и журналисты обсудят бой Дениса, а также предстоящие вечера бокса с участием украинцев Сергея Деревянченко (5 октября), Александра Усика (12 октября) и Александра Гвоздика (18 октября).

Как сообщал OBOZREVATEL, Денис Беринчик угодил в автомобильную аварию накануне поединка против Морено.

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