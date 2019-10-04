Беринчик – Морено: смотреть онлайн чемпионский бой

Украинец Денис Беринчик в субботу, 5 октября, проведет защиту чемпионского пояса WBO International.
Наш соотечественник в Броварах проведет поединок против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морена. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию боя Беринчик – Морено. Ориентировочное начало – в 20:30.
Беринчик входит в топ-10 рейтинга Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе и надеется на чемпионский бой со своим соотечественником Василием Ломаченко.
Денис Беринчик
K2 Promotions
Бокс. Легкий вес
Бой за чемпионский пояс WBO International
Денис Беринчик (11-0, 7 КО, Украина) – Патрицио Лопес Морено (26-3, 19 КО, Мексика)
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СУТКИ ДО БОЯ. Добрый вечер, дорогие друзья! В Броварах пройдет вечер бокса, главным событием которого станет бой Дениса Беринчика.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинский суперчемпион Василий Ломаченко официально получил соперника.
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