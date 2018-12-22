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Беринчик – Кристобаль: онлайн-видеотрансляция боя

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Обладатель титула Всемирной боксерской организации WBO Oriental в легком весе Денис Беринчик проведет защиту в бою против филиппинца Росеки Кристобаля.

Поединок состоится в ТРЦ "Терминал" в Броварах в субботу, 22 декабря. Ориентировочное начало вечера бокса – в 18:00, а титульного поединка Беринчик – Кристобаль – в 22:30. Помимо украинского чемпиона со своими соперниками встретятся украинцы Макс Бурсак, Дмитрий Митрофанов, Мишико Беселия и Андрей Руденко.

Денис Беринчик и Росеки Кристобаль

Денис Беринчик и Росеки Кристобаль

Пресс-служба К2 Promotions Ukraine

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Посмотреть за битвой боксеров можно и у экранов компьютеров. Прямая видеотрансляция начнется за несколько минут до начала главного боя вечера.

Как сообщал OBOZREVATEL, обладатель титула WBO Oriental Денис Беринчик высмеял своего будущего соперника филиппинца Росеки Кристобаля. Украинский боксер уверен, что без проблем разберется со своим оппонентом.

Персоны
Денис БеринчикМакс БурсакДмитрий Митрофанов
Место
УкраинаБровары
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