Беринчик - Кристобаль: где смотреть чемпионский бой украинца

Чемпион WBO Oriental Денис Беринчик (9-0, 6 КО) в субботу, 22 декабря, сразится за пояс WBO International с филиппинцем Росеки Кристобалем (15-2, 11 КО).

Бой пройдет на арене в Броварах (Киевская область) в ТРЦ "Терминал". У тех болельщиков, которые ен смогут лично поддержать нашего чемпиона, есть возможно поболеть за Дениса перед экранами телевизоров. В 20:30 на телеканале "Интер" начнется трансляция "Большого бокса", в рамках которого и будет показан бой Беринчик - Кристобаль.

Беринчик - Кристобаль

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Напомним ,что ранее Кристобаль отметился дерзким высказыванием в адрес украинца. Соперник нашего спортсмена усомнился в том, помнит ли Беринчик, как нужно боксировать из-за его участия в шоу "Танцы со звездами".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Денис Беринчик выразил свое недовольство судейской системой и организацией чемпионата в Украине. Федерация бокса Украины отреагировала на скандальное заявление боксера.