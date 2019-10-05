Беринчик избил мексиканца в чемпионском бою

Украинец Денис Беринчик (11-0, 7 КО) уверенно защитил свой титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Главный поединок боксерского вечера в Броварах против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морено (26-3, 19 КО) завершился единогласным решением судей: 120-108, 120-108, 120-109,

Наш соотечественник с первых минут стал работать первым номером, захватив центр ринга. Денис заметно превосходил оппонента в скорости и старался максимально этим пользоваться.

Начиная со 2-го раунда Денис стал себя вести заметно агрессивнее, раз за разом прижимая неуклюжего мексиканца.

3-я трехминутка ознаменовалась открытыми обменами ударов. Боксеры устроили настоящую рубку, под занавес которой украинец проверил подбородок оппонента четким хуком.

В 4-м раунде Морено часто паясничал, демонстрируя что удары украинского боксера не причиняют ему никакого ущерба.

Ближе к экватору боя темп заметно упал, и спортсмены стали делать акцент на нечастые, но сильные удары. Ощущалось, что Беринчику не хватает комбинационных выпадов, которые бы могли сокрушить защиту оппонента.

Спортсмен из Мексики легко закрывался в блок и невысокий Денис никак не мог добраться до подбородка соперника. Концовка 6-го отреза прошла явно за украинцем, несколько серьезно потрепавшего Морено.

В 8-м раунде Беринчик оказался на канвасе ринга, но рефери не увидел там нокдауна. Поднявшись на ноги наш спортсмен сразу бросился в атаку и проверил подбородок мексиканского боксера джебом.

Денис продолжал идти вперед и в 9-й трехминутке уже Морено, подскользнувшись, упал на настил ринга.

Чемпионские раунды прошли при полном доминировании Беринчика, который не сбавлял обороты, однако в контратаках боксер из Мексики представлял серьезную угрозу.

Как сообщал OBOZREVATEL 20 апреля Беринчик (11-0, 7 КО) защитил титул в бою с 37-летним Нихито Аракавой (32-6-3, 18 КО) по прозвищу "японский Рокки".

Напомним, что 22 декабря Беринчик одержал эффектную победу нокаутом в поединке против филиппинца Росеки Кристобаля.

На бой украинский чемпион вышел в образе персонажа легендарной игры.

О новых секс-скандалах с Роналду и Неймаром читай у нас в Telegram!