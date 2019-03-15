"Бережет пацана": американский боксер сделал нелепое заявление о Ломаченко

Американский проспект Теофимо Лопес продолжает бомбардировать украинца Василия Ломаченко провокационными заявлениями.

По словам 21-летнего боксера из США, он уверен в том, что промоутеры нашего чемпиона якобы будут оттягивать проведение очного поединка между бойцами.

Теофимо Лопес BoxingScene

"Мне говорят, что я всенепременно подерусь с Ломаченко. Но когда? И являются ли эти обещания гарантией? Не уверен. Поэтому сейчас моя задача – как и прежде – круто делать свою работу, продолжать побеждать. Я понимаю, что у меня нет права на ошибку. Я не могу позволить себе все про***ть. Пускай Боб Арум говорит все что угодно о том, что Ломаченко – капец, какой опытный кабан. Но я знаю, что он в меня верит. Но я также знаю и то, что он бережет своего пацана", – приводит слова Лопеса vringe.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Василий Ломаченко рассказал о намерении стать абсолютным чемпионом мира и резко ответил дерзкому американскому чемпиону.

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